「高校野球奈良大会・決勝、天理３−２智弁学園」（２８日、さとやくスタジアム）天理が３年ぶり、３０度目の甲子園出場を決めた。決勝では１０度目の対戦となった両校。これまで天理５勝、智弁学園４勝と互角の戦績を残してきた名門校対決は１点を争う接戦となった。天理先発の松村晃大投手（３年）は初回に１点の先制を許したが直後の二回、１死二、三塁で巡ってきた打席。やや甘く入った球を逃さずフルスイングすると、快