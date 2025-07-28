Image: Adriano Contreras - Gizmodo US 自分に合ったゲーミングPCに育てるのも醍醐味。伝説のゲーム『サイバーパンク2077』が、満を持してMa版として登場しました。製造元のCD Projekt Redがグラフィックを駆使して作り上げたこのゲーム、設定を最高レベルにしなくてもMacBookでプレイできるというのは、MacBookがハイレベルなゲームPCである証しなのかもしれません。 米ギズモードのKyle B