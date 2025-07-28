今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『#236【トースト】ツナマヨエッグトースト！【東北きりたん】』というarchさんの動画です。 投稿者メッセージ（動画説明文より）引用----今回はツナ缶で作るトースト！ 簡単に美味しいのでぜひ作ってみてください！ 【材料】 6枚切り食パン：2枚 ツナ缶：1個 マヨネーズ：70g 卵：2個----﻿﻿ まずはツナ缶1個の油を切って、マヨネーズ70gと混ぜ合わせます。 食