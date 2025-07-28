気象庁28日午後0時10分ごろ、北海道の日高地方と十勝地方で震度4の地震があった。気象庁によると、震源地は十勝地方南部で、震源の深さは約50キロ。地震の規模はマグニチュード（M）5.3と推定される。津波の心配はない。