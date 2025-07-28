警視庁東京都渋谷区の店舗シャッターにスプレーで落書きをしたとして、警視庁原宿署は28日までに、建造物損壊の疑いで建設作業員の男（18）＝東京都東大和市＝を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。渋谷区によると、繁華街を中心に落書き被害が相次ぎ、2021〜24年に約2300件の通報が同区にあった。ボランティアと連携して消去を進めている。逮捕容疑は5月31日午前4時ごろ、渋谷区千駄ケ谷5丁目にあるビル1階店舗のシャッ