夏の高校野球奈良大会決勝が２８日に行われ、天理が３―２で智弁学園を破り、３年ぶり３０度目の甲子園出場を決めた。永末峻也主将は「（甲子園では）去年の先輩たちの思いを背負って、チーム全体で一つになって１戦ずつ戦っていきたい。まずは１回戦を勝てるように頑張りたい」と話した。