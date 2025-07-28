自民党内で活発化する「石破おろし」の動き。７月２５日、自民党青年局が森山幹事長と面会し、総理ら執行部に対して「選挙結果の総括を速やかに行った上で“自ら責任を取ることを求める”」文書を提出しました。一方、ＳＮＳ上で「＃石破やめるな」の投稿が相次ぐなど続投を応援する動きも。混乱続く政局の中で、与野党はどう動くのか？ジャーナリスト・武田一顕氏に見解を聞きました。『号外』が石破総理を変えた！？石破総