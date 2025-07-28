7月25日、静岡市葵区の林道で発生した土砂崩れは27日土砂の撤去が終わりましたがその後も落石などがみられ、30日まで通行禁止が続く見込みです。(カメラマンリポート）「上空からは、川を渡る登山客の姿が見られます。ロープを使ってまとまって川を渡っています」静岡市によりますと７月25日 午前11時ごろ葵区にある林道東俣線で、土砂崩れが発生し、およそ350立方メートルの土砂が道路をふさぎました。この影響