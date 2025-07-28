白内装カッコいい！トヨタの米国法人は、ハイブリッド車「プリウス」の2026年モデルを2025年6月16日に発表しました。最新仕様のプリウスに、どのような反響が集まっているのでしょうか。スタイリッシュなホワイト内装の「プリウス」（アメリカ仕様）【画像】超カッコいい！ これが最新「プリウス」です！（30枚以上）初代プリウスは1997年にデビュー。世界初の量産ハイブリッド車として登場し、2000年にはアメリカ市場に投入