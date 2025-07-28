“おうちで専門店級の美味しさが楽しめる”と、SNSで話題になったセブン‐イレブンの「Dole アサイーボウル」が、2025年7月30日（水）から数量限定でついに再登場♡ 濃厚なスムージーに3種の冷凍フルーツが贅沢にトッピングされたひんやりスイーツは、タイパ重視派の私たちにぴったり。夏の暑さを吹き飛ばす、爽やかなご褒美タイムをお届けします♪ アマゾン発♡濃厚アサイーでリ