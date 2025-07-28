【ソウル＝仲川高志】北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記の妹、金与正（キムヨジョン）党副部長は２８日に談話を発表し、韓国の李在明（イジェミョン）政権との対話を拒否する立場を明らかにした。北朝鮮との対話を模索する李政権が６月に発足して以降、北朝鮮が南北政策に関して公式の立場を示すのは初めて。朝鮮中央通信が報じた。与正氏は談話で、「我々はソウルでいかなる政策や提案が出てこようと興味がな