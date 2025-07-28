米ボストンの保護施設に引き取られた２歳の「エース」＝３月/Suzanne Kreiter/The Boston Globe/ Getty Images In M（ＣＮＮ）ペットを手放す飼い主が増えると景気が悪化する――。米ノースカロライナ州の動物保護施設に勤務する職員は長年の経験から、そんな痛ましい兆候があることを学んだ。２０００年代後半の金融危機や、地元で大量解雇があった時、直近ではインフレが急上昇した時にもそれが起きた。そして今回再び、ペットを