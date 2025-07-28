ザ・クロマニヨンズの18枚目のオリジナルアルバム『JAMBO JAPAN』が10月29日に発売されることが発表され、同作を引っ提げた全国ツアー＜ザ・クロマニヨンズ ツアー JAMBO JAPAN 2025-2026＞の開催も決定した。同アルバムには、先行シングルとして9月17日に発売される、スピード感あふれるギターとハープが織りなす骨太なグルーヴが印象的な1曲に仕上がった「キャブレターにひとしずく」を収録。さらに2025年1月10日全国公開 『劇映