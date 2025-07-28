子どもたちに科学や工学の面白さを感じてもらおうと、世界トップレベルの理工系大学の学生などによるワークショップが27日、開かれました。 このワークショップは、アメリカ・マサチューセッツ工科大学の日本の同窓会と、学生のインターンを日本に派遣する組織が共同で2年前から国内で開いていて、熊本での開催は初めてです。 この日は、小学5年から中学1年までの60人が参加し、バナナのDNAを抽出す