4月、俳優の広末涼子さんが静岡県の新東名高速のトンネル内で車を運転中、大型トレーラーに追突した事故で、警察が本人を立ち会わせ実況見分を行いました。【映像】広末涼子さん立ち会いで実況見分広末涼子さんは4月、新東名高速道路の粟ヶ岳トンネル内で、車を運転中に大型トレーラーに追突する事故を起こしました。捜査関係者への取材で、事故を起こす前、広末さんは浜松サービスエリアで同乗していた男性から運転を代わって