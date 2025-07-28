バルセロナが公式インスタグラム(@fcbarcelona)で投稿した動画が、海外ファンの関心を集めている。ヴィッセル神戸とのプレシーズンマッチで来日したバルセロナは27日、「伝統に浸り、日本にインスピレーションを受けて」と動画をアップ。神戸の三木谷浩史会長やバルセロナ選手たちが鏡開きを行う様子が収められている。鏡開きは木製の祝樽の蓋を木槌で割る日本の伝統的な儀式。国内の祝いの席でよく見られる光景だが、海外の