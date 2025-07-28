曽於市のコンビニエンスストアに男が押し入り、現金を奪って逃げた強盗事件で、警察は27日夜、鹿児島市に住む27歳の建設作業員の男を逮捕しました。 強盗の疑いで逮捕されたのは、鹿児島市新屋敷町の建設作業員・八瀬尾幸一容疑者(27)です。 この事件は27日午前3時20分頃、曽於市財部町のローソン財部南俣店に男が押し入り、店員に刃物を示し、レジカウンターにあった現金7000円を奪って逃げたものです。 店員にけ