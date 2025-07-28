台風8号は奄美地方を強風域に巻き込み西に進んでいて警報級の大雨となるおそれがあります。 台風8号は熱帯低気圧に変わったのち再び発達して台風となり、沖縄付近にあって西に進んでいます。 中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルです。 現在、奄美地方は全域が強風域に入っています。 奄美地方ではあす29日未明にかけて激しい雨が降る見込みで警報級の大雨となるおそれがあり、海上ではう