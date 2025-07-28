２８日午後０時１０分頃、北海道十勝地方南部を震源とする地震があり、日高地方東部と十勝地方南部で震度４を観測した。気象庁によると、この地震による津波の心配はない。震源の深さは約５０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは５・３と推定される。各地の主な震度は次の通り。▽震度４北海道浦河町、更別村▽震度３札幌市東区、千歳市、白老町など