株式会社ビリオンフーズが運営する居酒屋「日本酒原価酒蔵」(全店)は、2025年8月1日(金)より、時間無制限でドリンク30種類が飲み放題となるイベントを開催する。料金は「1000円」(税込)からで、1日各店舗30人限定、参加するにはアプリのダウンロードが必要だという。※期間:2025年8月1日(金)〜9月30日(火)、姉妹店「個室居酒屋 天日」(本厚木店)でも開催、つきだし代（お通し）別途発生、以下文中の価格はすべて税込表記「日本酒原