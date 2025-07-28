「高校野球東東京大会・決勝、関東第一７−１岩倉」（２８日、神宮球場）昨年夏甲子園準Ｖの関東第一が岩倉を倒して２年連続での聖地切符をつかみ取った。プロ注目の“二刀流”左腕・坂本慎太郎（３年）が投打で躍動した。「３番・投手」で先発出場。２−１の四回には右翼席に豪快なソロをたたき込み、スタンドをどよめかせた。クリーンアップとして八回に二塁打を放ってマルチ安打をマークした。左腕は、投げてもキレのあ