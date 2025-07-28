最新OSへのアップデートが提供されたばかりのフラッグシップGalaxyに、気になる症状が確認されています。詳細は以下の通り。問題となっているのが大手掲示板「reddit」に投稿されたGalaxy S23 Ultraユーザーの声。撮影前のプレビューでは悪くない色合いだったにもかかわらず、いざ撮影すると彩度の低い色が飛んだかのような写真が撮れてしまうとのこと。また、ほかにも複数のユーザーから「赤がオレンジ色に見えるほど明るく撮れす