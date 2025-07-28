【第108話2】 7月26日 公開 【拡大画像へ】 KADOKAWAは7月26日、マンガ「機動戦士ガンダムMSV-Rジョニー・ライデンの帰還」第108話2をカドコミにて公開した。 本作は「MSV」続編として大河原邦男氏を迎え「ギレン暗殺計画」のArk Performanceが手がけるマンガ。第108話2では、ジオン総帥として演説をするシャア。一方ガンダムも動き始める。 現在カドコミでは、第107話3や