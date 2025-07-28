少林武術の発祥とされる嵩山少林寺（河南省）の住職に対し、犯罪行為、資産横領、複数の女性との性的関係、その子供をもうけた疑いが持たれている。香港メディア「星島日報」が２７日、報じた。中国仏教協会副会長で少林寺の住職である釈永信（し・えいしん）氏（５９）が２６日、取り調べのために連行されたと報じられ、騒動になった。２７日、少林寺の公式サイトは「少林寺の住職、釈永信は、刑事犯罪、プロジェクト資金お