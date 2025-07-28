B1の長崎ヴェルカは7月28日、島根スサノオマジックを退団したポール・ヘナレ氏と、2025－26シーズンのアソシエイトヘッドコーチ契約に合流したと発表した。 ニュージーランド出身で現在46歳のヘナレ氏は、選手を引退した2011年から指導者の道へ。NBL（ニュージーランド）では4チームを指導し、2019年からは香川ファイブアローズの指揮官に就任する。その後、2