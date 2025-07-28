★人気テーマ・ベスト１０ １データセンター ２人工知能 ３下水道 ４地方銀行 ５半導体 ６全固体電池 ７防衛 ８サイバーセキュリティ ９親子上場 １０原子力発電 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「ＴＯＰＩＸコア３０」がランキング１６位となっている。 「ＴＯＰＩＸコア３０」は、日本を代表する３０銘柄から構成されており、ト