神奈川・横浜市の住宅で28日朝、目出し帽を被った複数の男らが押し入り、金庫を奪ったうえ、住人の男性にけがをさせて逃走しました。午前5時過ぎ、横浜市神奈川区神大寺で「目出し帽を被った男が複数人、家に入ってきた」とこの家に住む男性（50代）から110番通報がありました。警察によりますと、男らは住宅に侵入し現金などが入った金庫を奪い逃走したということです。通報した男性の兄（60代）が男らを追いかけたところ、催涙ス