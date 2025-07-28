BTSのJIMIN（ジミン）が、7月22日に自身の公式Instagramを更新。メンバーのRM（アールエム）、J-HOPE（ジェイホープ）との3ショットが話題を集めている。 【写真】RM・JIMIN・J-HOPEの海辺3ショット／繊細に描かれた木の鉛筆画／【写真＆動画】2022年8月、美しい海辺に佇むJIMIN ■JIMIN、RM＆J-HOPEとの穏やかな時間をシェア 現在BTSのアルバム制作に向けてアメリカ・ロサンゼルスに滞在中のJIMIN。本投稿は