中国のロボット企業であるUnitree Roboticsが5900ドル(約87万円)の激安ロボット「Unitree R1」を発表しました。Unitree R1は25kgの軽量ボディに各種センサーやモーターを詰め込んでおり、歩いたり側転したりといった人間っぽい動作が可能です。Unitree R1 | Unitree Roboticshttps://www.unitree.com/R1Unitree Roboticsはイヌ型ロボットやヒト型ロボットを数多く開発してきたロボット企業です。2024年には人型ロボット「Unitree H