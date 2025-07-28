【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■YouTube最高再生数を叩き出し話題となった歴史的瞬間の再来も！ BABYMONSTERが、7月27日に高陽市一山キンテックスにて開催された『2025 NOLフェスティバル：SBS歌謡大典Summer』（以下、『歌謡大典』）に出演。ヒット曲「DRIP」、新曲「HOT SAUCE」、公式デビュー曲「SHEESH」を披露した。 オープニングは、1stフルアルバムのタイトル曲「DRIP」。2024年の『歌謡大典』出