気象庁によりますと2025年7月28日午後0時10分ごろ、北海道十勝南部を震源とするやや強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4を観測したのは、浦河町、更別村震度3を観測したのは、札幌東区、千歳市、白老町、厚真町、安平町、むかわ町、平取町、新冠町、様似町、新ひだか町、鹿追町、芽室町、大樹町、広尾町、幕別町、十勝池田町、浦幌町となっています。震源地は十勝南部。震源の深さは50キロ。地震の