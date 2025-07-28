午後0時10分頃、北海道地方で震度4の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源：十勝地方南部深さ：50kmM5.3震度4：日高地方東部、十勝地方南部震度3：石狩地方中部、石狩地方南部、胆振地方中東部、日高地方西部、日高地方中部、十勝地方北部、十勝地方中部今後の情報に注意してください。（ANNニュース）