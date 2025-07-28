【モデルプレス＝2025/07/28】女優の森日菜美が27日、自身のInstagramを更新。同日さいたまスーパーアリーナにて開催された格闘技イベント『超RIZIN.4 真夏の喧嘩祭り』を観戦した際のミニスカート姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】森日菜美、膝上ミニスカでスラリ美脚◆森日菜美、はっぴ＆ミニスカ姿で格闘技観戦大会当日放送のABEMA特別番組に出演した森は「超RIZIN.4」「夏祭り感あるはっぴ着れて激熱な試合見れては