愛犬家として知られる、歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。酷暑の中での、犬の散歩について、注意喚起を呼びかけました。 【写真を見る】【 工藤静香 】酷暑での 犬の散歩「道路が火傷する位熱いですね」「私はお散歩に出る前に、 手足で道路の温度を確かめてから、お散歩に出るようにしています」ケアを呼びかけ工藤静香さんは「道路が火傷する位熱いですね」と、投稿。続けて「私はお