沖縄付近には、きのう台風に再発達した台風8号、小笠原付近には台風9号があります。高波と大雨に警戒が必要です。今後の影響について、福山佳那気象予報士の解説です。日本付近には熱帯低気圧から再び台風へと発達した8号、そして、9号の2つの台風があります。高波と大雨に警戒が必要です。8号の進路をみてみると、沖縄本島にかなり接近していて、あすにかけて東シナ海を西寄りに進む予想です。きょう午前9時の南大東島の様子です