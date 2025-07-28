MLB公式サイトは日本時間28日、球団のパワーランキングを発表しました。パワーランキング1位に選ばれたのはカブス。前半戦終了時点では2位につけていたカブスですが、鈴木誠也選手や“PCA”の愛称で親しまれるピート・クロウ＝アームストロング選手が打点を量産し続け、パワーを増しています。鈴木選手は、キャリアハイの26本塁打、ナ・リーグ3位タイの81打点をマーク。PCA選手も27本塁打、ナ・リーグ5位の76打点で、いずれもキャ