タレントの辻希美が28日に自身のアメブロを更新。3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLEのライブを鑑賞したことを報告した。この日、辻は「今日はミセスグリーンアップルさんのLIVEに行って来ました」と報告。「もうね…良過ぎた 本当に…幸せ過ぎた」と会場やグッズの写真とともにつづった。続けて「出産前に最高にいい胎教になりました」と大満足な様子でコメント。「改めて10周年おめでとう御座います！！」と祝いの言葉を述べ「そ