元AKB48で女優・篠田麻里子が28日、自身のインスタグラムを更新し、前々日26日にみずほPayPayドーム福岡で開催された福岡ソフトバンクホークス対オリックス・バファローズ戦で始球式に登板したことを改めて報告。キュートなベースボールルックを披露した。【写真】もうすぐ40歳と思えない！篠田麻里子、美脚映えるベースボールルック（6枚）福岡県出身の篠田は以前の投稿で「10年ぶりにソフトバンクホークスさんの始球式を務