SHKライングループは、スターリンク活用した船上Wi-Fiサービス「フェリーWi-Fi」を、新日本海フェリーの東京九州フェリー計6隻で7月1日から順次提供を開始した。スペースXのスターリンクは、KDDIとワイヤ・アンド・ワイヤレスにより提供される。最大220Mbpsのインターネット通信ができる。導入する船舶は、新日本海フェリー「らべんだあ」「あざれあ」「すずらん」「すいせん」、東京九州フェリー「はまゆう」「それいゆ」。カバー