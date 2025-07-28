スターフライヤーは、10月3日に新規開設する福岡〜仙台線を対象とした就航記念運賃を8月1日から販売する。片道運賃は12,900円から。搭乗期間は10月3日から25日まで。運賃種別は「そら旅75/55」となる。旅客施設使用料は別途必要となる。大人普通運賃をはじめとしたその他の運賃も、同日から販売を開始する。