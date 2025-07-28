「台風8号(コメイ)」が復活？！ 台風第８号は、きょう（２８日）正午、那覇市の東約５０キロにあって、１時間におよそ１５キロの速さで南へ進んでいます。 ▼【画像を見る】台風はどこへ？全国各地の16日間天気シミュレーション 中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートル中心の北東側５００キロ以内と南西側１６５キロ以内では風速１５メートル以上の