お笑いコンビ・駆け抜けて軽トラの餅田コシヒカリさんは7月27日、自身のInstagramを更新。きれいな背中を公開しました。【写真】餅田コシヒカリの背中が「あまりにも綺麗」と話題に「彼氏が撮影？？素敵」餅田さんは「『背中で語る』彼が撮影した私の背中があまりにも綺麗(?)だから載せちゃうね。 #100kg女子#日常#広大な#背中#なだらか#角がない#丸みが売り#パンダ」とつづり、1枚の写真を投稿。半裸で床に座り、テ