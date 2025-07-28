アップル（Apple）は、今秋に正式リリースされるiPhoneのOS「iOS 26」のパブリックベータ版を公開した。あわせて、iPad向けの「iPadOS 26」、「macOS 26」などが公開されている。 「iOS 26」では、新しいデザイン「Liquid Glass」が取り入れられる。周囲のデザインに合わせて、ブロックの色が変化するもので、アプリやウィジェットに躍動感がもたらされる。このほか、SafariやカメラアプリなどでUIが変更され