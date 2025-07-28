世界で最も危険な植物の1つとして知られる「バイカルハナウド」に類似した植物が、6月に札幌市内で見つかったことを受けて、道は7月4日から22日までの間、道立学校や公園施設、道路などで目視による点検を実施し、類似した植物は確認されなかったと公表しました。札幌の北大構内や白石区では、猛毒の「バイカルハナウド」に似た植物が見つかっていて、調査の結果、「バイカルハナウド」とは特定できませんでしたが、同じように炎症