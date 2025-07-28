俳優の佐藤健（36歳）が、7月27日に放送されたトーク番組「日曜日の初耳学」（MBS・TBS系）に出演。嵐・松本潤の「スターは違うな」というエピソードについて語った。自ら企画を立ち上げ、プロデューサー、主演を務めるNetflix配信ドラマ「グラスハート」に出演する佐藤健が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。前番組にあたる日曜劇場「19番目のカルテ」に出演している嵐・松本潤とは公私ともに仲が良く、佐藤は「僕は“MJ”と