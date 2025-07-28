米大リーグでは毎年、トレード期限（今季は７月３１日東部時間午後６時・日本時間８月１日午前７時）を直前に、ポストシーズン進出を狙うチームがペナントレースから脱落したチームから補強するトレード、俗に言う”フラッグディール”が展開される。昨年の菊池雄星投手が記憶に新しい。ブルージェイズからアストロズに移籍して、１０試合に登板し５勝１敗、防御率２・７０をマークして地区優勝に貢献した。過去、移籍後に２