今週の東海地方は、暑さが一段と厳しさを増すでしょう。愛知県や岐阜県では、最高気温が40℃に迫る日がたびたびありそうです。熱中症リスクが高い状態が続きます。昼間の外出は極力控えるなど、災害級の暑さに警戒してください。今日28日は安定した夏空熱中症に厳重警戒今日28日は、上空の高い所まで、高気圧に覆われています。東海地方は、目立った雲はなく、朝から強い日差しが照りつけています。夜にかけて安定して晴れる所が