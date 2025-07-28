昨日27日に行われた大相撲名古屋場所の千秋楽、熊本県宇土市出身の草野が幕内初優勝を目指しましたが惜しくも逃しました。 【写真を見る】大相撲名古屋場所 宇土市出身の草野は初優勝逃す優勝は琴勝峰 悲願の幕内初優勝に向け、草野の地元、宇土市ではパブリックビューイングで市民たちが勝負の行方を見守りました。 しかし、草野の取り組みの直前で、星一つの差で先を行く琴勝峰が勝利し、優勝を決めました。 このあ