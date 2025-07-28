コロナ禍で２０２０年２月２９日からクロース状態だった東京ディズニーシー（ＴＤＳ、千葉・浦安市）の屋内劇場ハンガーステージが、５年５か月ぶりに再開した。新プログラム「ドリームス・テイク・フライト」が１６日に開幕。コロナによる臨時休園で自然消滅した「ソング・オブ・ミラージュ」以来の公演だ。“ヤマネコ”ピートの飛行機工場を舞台に、職人のミッキーマウスらディズニーの仲間たちが歌って踊るステージショー。