【人生は良ゲー。 “伝えたくなる日々”を手に入れる方法】 9月5日 発売予定 価格：1,815円 KADOKAWAは、書籍「人生は良ゲー。 “伝えたくなる日々”を手に入れる方法」を9月5日に発売する。価格は1,815円。現在、全国各書店、ネット書店にて予約を受け付けている。 「人生は良ゲー。 “伝えたくなる日々”を手に入れる方法」は、月間平均100万PVを超えるブ